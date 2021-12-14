Yaralı hayvanların imdadına jandarma yetişti

Afyonkarahisar’da araç çarpması sonucu yaralanan köpek ile açlıktan dolayı bitkin düşen kızıl şahine jandarma sahip çıktı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dinar ilçesinde bir aracın çarpması sonucu bacaklarından yaralanan köpek ile Kızılören ilçesinde açlıktan dolayı bitkin düşen kızıl şahine jandarmanın sahip çıktığını belirtti. Köpeğin tedavisinin ardından hayvan barınağına teslim edildiği, kızıl şahinin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini belirten Tekeş, “Jandarma ekiplerimiz sadece asayiş alanında değil, her şart ve koşulda sahada muazzam çalışmalar yapıyor” dedi.