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Yaralı halde bulunan tilki tedavi altında

Zonguldak’ta yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

Çevre 17.08.2022, 14:02
Yaralı halde bulunan tilki tedavi altında

Zonguldak’ta yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

Alaplı ilçesine bağlı Çamcılar köyünde yaralı bir tilkiyi fark eden vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçti. Köye gelen ekipler ilk incelemede tilkinin bacağında kırık tespit etti. Ekiplerce koruma altına alınan tilki, veteriner hekime teslim edildi. Yaralı tilkinin tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacağı öğrenildi.

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