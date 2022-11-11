Yaralı halde bulunan puhu kuşuna öğrenciler sahip çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, nesli tükenmekle karşı karşıya olan puhu kuşu yaralı halde bulundu. Puhu kuşuna öğrenciler sahip çıktı.

Siverek’te; Baykuşgiller familyasından, nesli tükenmekte olan puhu kuşu öğrenciler tarafından yaralı halde bulundu. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muhammed Enes Dağlı tarafından bir ağacın altında halsiz olarak bulunan kuş, okula getirildi. Yaralı kuşun, nesli tükenmekte olan puhu kuşu olduğunun anlaşılması üzerine durum Çevre ve Koruma Müdürlüğüne bildirildi. Öğrenciler, okul mobilya atölyesinde geçici olarak yaralı kuşa bir ev yaparak etle beslemeye çalıştı. Yetkililer, kuşu teslim alana kadar bakımını yapacaklarını söyledi.

Yaralı kuşu sabah okula gittiği sırada bir ağacın altın gördüğünü söyleyen öğrenci Muhammed Enes Dağlı, ”Halsiz halde ağacın altında durduğunu ve bir kedinin onu yemeye çalıştığını gördüm. Ben de onu yakalayıp okula getirdim. Sağ olsun öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız sahip çıktı. Durumu Çevre Koruma Müdürlüğüne bildirdiler. Yetkililer gelene kadar biz bu kuşu okulda misafir edeceğiz” dedi.

Okul Müdürü Mehmet Sadık Kıran, "Sabah bir öğrencimiz okula gelirken, bir kuşu yaralı halde buluyor ve okula getiriyor. Yaptığımız araştırmada, kuşun nesli tükenmekte olan puhu kuşu olduğunu öğrendik. Milli Parklar ve Doğa Koruma Birimini ve Çevre Koruma Müdürlüğünü bilgilendirdik; kuşun tedavisi için onların gelmesini bekliyoruz. Onlar gelene kadar bu süreçte okul olarak kuşu misafir edeceğiz. Her türlü bakımını yaptık ve yetkililerin gelmesini bekliyoruz. Kuş, yaralı olarak buraya geldi. Bakımlarımızdan sonra kendine gelmiş durumda, şimdi kuşumuzun durumu iyidir” diye konuştu.