Yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşları tedavi altına alındı

Elazığ ve Tunceli’de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşları, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Elazığ’ın Karakoçan ve Tunceli’nin Çemişgezek ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde iki kulaklı orman baykuşu bulundu. Baykuşlara sahip çıkan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi’ne bildirdi. Ekipler tarafından alınan baykuşlar, FÜ Hayvan Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre birinin kanadının kırık, diğerinin ise yaralı olduğu tespit edildi. Tedavilerinin ardından hayvanların tekrar doğal ortamına bırakılacağı aktarıldı.

FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Hastanemize vatandaşlar tarafından Çemişgezek’ten bir tane kulaklı baykuş getirildi. Diğeri de yine vatandaşlar tarafından Karakoçan’da bulunup Doğa Koruma ve Milli Parklar aracılığıyla getirildi. Bir tanesinin kanadında kırık var, kaynamış, tedavi görüyor. Bir tanesi de yeni geldi, onun da kanat ucunda ufak açık bir yarası var. Muhtemelen bu kış mevsiminde hayvanlarda yiyecek bulma kavgasından dolayı yaralanmış olabilir. Yine ateşli silah yaralanması da olabilir. Röntgende saçma tanelerine falan rastlamadık. Büyük bir ihtimalle hayvanlar arasındaki kavgadan doğan yaralanmayla buraya getirildi. Kanadının ucundaki yara çok önemli değil. Diğerinin kırık olduğundan dolayı belki kısmi bir şekilde uçabilir. Tedavisi yapıldıktan sonra her ikisi de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilip doğaya bırakılacaktır” dedi.