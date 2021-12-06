Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi, tedavi altına alındı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde vatandaşlar, yaralı olan ve bitkin halde bulunan koruma altındaki yaban keçisini gördü. Köylüler, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, dağ keçisinin yarasını kontrol etti. Köylülerden alınan koruma altındaki yaban keçisi, ilçede veteriner kontrolünde tedavi altına alındı.