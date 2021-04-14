Yaralı bulunan şahin ve ulu doğan kuşları tedavi altına alındı

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde nesli tehlike altında olan ulu doğan ile bir şahin, yaralı olarak bulundu. Yaralı kuşlar Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Vatandaşlar tarafından kanadı kırılmış olarak bulunarak Edremit’teki özel bir veteriner kliniğinde ilk tedavisi yapılan Ulu Doğan kuşu Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi. Havran ilçesinde de ayağından yaralı bir şahin olduğu ihbar edilmesi üzerine ilçeye giden ekiplerce teslim alınarak Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine getirildi.

Her iki kuşta şeflikte tedavi altına alındı. Kuşların iyileştikten sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılacağı öğrenildi.