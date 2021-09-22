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Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Kahramanmaraş’ta bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Çevre 22.09.2021, 15:43
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Kahramanmaraş’ta bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, aracıyla seyir halindeki bir sürücü yol kenarında yaralı bir kuş fark etti. Duyarlı vatandaş kuşu alıp Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlilerine teslim etti. Kızıl şahin olduğu belirlenen kuş, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kızıl şahinin tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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