banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu
Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu
Haluk Levent, koronavirüse yakalandı
Haluk Levent, koronavirüse yakalandı
Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı
Belediye Başkanı vatandaşa 12 dakika boyunca küfretti
Belediye Başkanı vatandaşa 12 dakika boyunca küfretti

Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Serhat Korkmaz adlı vatandaş, yolda bulduğu kerkeneze şefkat elini uzattı.

Çevre 02.09.2021, 09:17
Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Serhat Korkmaz adlı vatandaş, yolda bulduğu kerkeneze şefkat elini uzattı.

Yolda yürürken bitkin haldeki kerkenez kuşuna rastlayan Korkmaz, kuşu hemen koruma altına aldı. Eve götürdüğü kerkenezi besleyen Korkmaz, gerekli tedavisi için de veterinere götürdü.

Babasıyla akşam yolda yürüdükleri esnada hareketsiz duran bir kuş gördüklerini belirten Serhat Korkmaz, “Yaklaştığımızda kuş uçamıyordu. Kuşta bir sıkıntı olduğunu fark ettik, hemen yanına yaklaştık. Yaklaştığımız zaman bize saldırıyordu. Biz de kuşu bu durumda orada bırakmazdık. Temin ettiğimiz kutuya kuşu koyarak eve götürdük. Baktığımızda sağ kanatta sanki darbe almış gibiydi. Doyurduğumuz kerkenezi veterinere götürüp teslim edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık