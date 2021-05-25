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Yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı.
Çevre 25.05.2021, 15:34
Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı.
Sahilde yaralı deniz kaplumbağası olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, kafasından yaralandığı belirlenen deniz kaplumbağasını kumsaldan alıp tedavisi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezine (DEKİYM) götürdü.Deniz kaplumbağasının, tedavisinin ardından denize bırakılacağı belirtildi.