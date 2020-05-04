Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
98731
ALTIN
386.541
DOLAR
7.0775
STERLİN
8.8218
EURO
7.6658

Yaralı bulunan "balık baykuşu" tedavi altına alındı

HATAY’DA YARALI OLARAK BULUNAN VE ÜLKEMİZDE ENDER GÖRÜLEN ‘BALIK BAYKUŞU’ TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Yaralı bulunan "balık baykuşu" tedavi altına alındı

HATAY’DA YARALI OLARAK BULUNAN VE ÜLKEMİZDE ENDER GÖRÜLEN ‘BALIK BAYKUŞU’ TEDAVİ ALTINA ALINDI.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:06
0 Okunma
Yaralı bulunan "balık baykuşu" tedavi altına alındı

Hatay’da yaralı olarak bulunan ve ülkemizde ender görülen "balık baykuşu" tedavi altına alındı.

Samandağ’da bir vatandaş tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerine yaralı olarak bildiren balık baykuşunun sağ kanadının kırık olduğunu tespit edildi. Balık baykuşu, Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına aldı.

Türkiye’de ender olarak görülen ve Hatay’da da ilk defa görülen balık baykuşunun tedavisi ve rehabilitasyonunun ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökyüzünde aniden ortaya çıkan gizemli ışık şaşırttı
Gökyüzünde aniden ortaya çıkan gizemli ışık şaşırttı
Ordu'da yunuslar karaya vuruyor
Ordu'da yunuslar karaya vuruyor
Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı
Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı
Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi
Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi
Antalya’da tarihi surlara kuşlar yuva yaptı
Antalya’da tarihi surlara kuşlar yuva yaptı
Tunceli’nin yaban hayatı foto kapanla görüntülendi
Tunceli’nin yaban hayatı foto kapanla görüntülendi
Antalya’da sağanak yağış
Antalya’da sağanak yağış
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
Barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu
Barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Ekşisu Sazlığında görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Ekşisu Sazlığında görüntülendi
İstanbul'da koronavirüs değişimi
İstanbul'da koronavirüs değişimi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kanola tarlalarında ekim yüzde 50 azaldı
Kanola tarlalarında ekim yüzde 50 azaldı
DSİ, baraj, gölet ve kanallara girmeyin uyarısında bulundu
DSİ, baraj, gölet ve kanallara girmeyin uyarısında bulundu
Kırsalda bulunan kurt yavruları koruma altına alındı
Kırsalda bulunan kurt yavruları koruma altına alındı
Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür
Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür
İnsanlar evde kaldı, doğa kendine geldi
İnsanlar evde kaldı, doğa kendine geldi
Yunus sürüsü İstanbul boğazına akın etti
Yunus sürüsü İstanbul boğazına akın etti
İnsanlar çekildi doğa kendine geldi
İnsanlar çekildi doğa kendine geldi
Şırnak’ta çiçek açan elma ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu
Şırnak’ta çiçek açan elma ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim