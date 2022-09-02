Yaralı baykuşu ormancılar kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde ormancıların yaralı olarak bulduğu baykuş tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli orman muhafaza memurları ilçeye bağlı Çamdere Mahallesi ormanlık alanında yaralı bir baykuş buldu. Yaralı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Baykuşun tedavisine başlandığı bildirildi.