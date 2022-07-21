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Yaralı baykuş tedavi altına alındı

Düzce’de fındık bahçesinde temizlik yapan vatandaşın bulduğu kanadı kırık baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Çevre 21.07.2022, 11:56
Yaralı baykuş tedavi altına alındı

Düzce’de fındık bahçesinde temizlik yapan vatandaşın bulduğu kanadı kırık baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde A.U. isimli şahıs fındık bahçesinde temizlik yapmaya başladı. Bu sırada fındık ocakları arasında kanadı kırık baykuş buldu. Vatandaş hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri, A.U. isimli şahıstan yaralı baykuşu alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı baykuş tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

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