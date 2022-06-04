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Yaralı baykuş için vatandaşlar seferber oldu

Elazığ’da yaralı halde bulunan baykuş için vatandaşlar seferber oldu.

Çevre 04.06.2022, 17:13
Yaralı baykuş için vatandaşlar seferber oldu

Elazığ’da yaralı halde bulunan baykuş için vatandaşlar seferber oldu.

Olay, İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde ortasında yaralı bir baykuş gördü. Bunun üzerine vatandaşlar yaralı baykuşu yakalayarak, bir kutuya koydu ve daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek, yaralı baykuşu Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Yaralı baykuş tedavi altına alındı.

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