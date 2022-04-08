Yaralı balıkçıl tedaviye alındı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaralı halde bulunan balıkçıl tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Elvanlı Mahallesinde bir kişi gezintiye çıktığı dere kenarında çalılıkta yaralı bir balıkçıl olduğunu fark etti. Vatandaş, yaralı kuşun tedavi altına alınması için Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler de zaman kaybetmeden tedavi altına alınabilmesi için duyarlı vatandaşa ulaşarak yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etmek üzere aldı.

Yaralı balıkçılı dere kenarındaki çalılıkta bulduğunu belirten Okan Aydın, "Çevreye ve doğal yaşamın bir parçası olan hayvanlara karşı duyarlı olmamız gerekiyor. Yaralı kuşu fark ettik, orman ekiplerini arayıp yardım istedik. Sağ olsunlar hemen gelip teslim aldılar. Onlarda yaralı balıkçılı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edecekler. Çevreye karşı herkesi duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.

Yaralı balıkçılın tedavisinin ardından yine aynı bölgeye salınacağı öğrenildi.