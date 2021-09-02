Yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı

Göç dönemi olan balaban kuşu, Bursalı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğüne teslim edilen kuşun, eczaneyi meraklı meraklı gezmesi ise dikkat çekti.

Bursa’nın Hasanağa Mahallesinde ikamet eden Süleyman Atacan, bir otomobilin üzerine düştükten sonra bir daha uçamayan balaban kuşunu eczaneye taşıdı. Göç yolunda olduğu tahmin edilen balaban kuşu, yavaş yavaş kendine gelmeye başlayınca eczaneyi gezmeye başladı. Meraklı bakışlar eşliğinde ağır adımlarla eczaneyi gezen babalan kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin tedavi altına aldığı balaban kuşu, daha sonra göçünü tamamlamak için doğal ortamına salınacak.