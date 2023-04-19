Yaralı ayının imdadına ekipler yetişti

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan ayı tedavi edilmek üzere hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Gökçebey ilçesine bağlı Tepeköy mevkisinde bir ayının yaralı halde görüldüğü ihbarı üzerine ekiplere haber verildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket ederek yaralı ayının yerini tespit etti. Ormanda ayaklarından yaralı halde bulunan ayı ekiplerce yakalanarak tedavi edilmek üzere Çanakçılar Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.