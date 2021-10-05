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Yapraklar sarardı ortaya tablo gibi görüntüler çıktı

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle Sivas’ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli geçidin de kartpostallık görüntüler oluştu.

Çevre 05.10.2021, 10:59
Yapraklar sarardı ortaya tablo gibi görüntüler çıktı

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle Sivas’ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli geçidin de kartpostallık görüntüler oluştu.

Sonbaharın gelmesiyle ağaçların kuruya yaprakları rengarenk görüntüler oluşturdu. İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan Geminbeli Geçidin de tabloları aratmayan görüntüler oluştu. Sarı, kırmızı ve yeşil tonun birleştiği geçitteki ormanlık alanda doğa ayrı bir güzelliğe büründü. Drone ile havadan da görüntülenen geçit izleyenleri mest etti.

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