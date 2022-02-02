Yapısı “riskli” olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan destek limitleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 katına çıkarıldı. 200 bin TL olan ü

Yapısı “riskli” olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan destek limitleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 katına çıkarıldı. 200 bin TL olan üst tutar limiti yüzde 100 oranında artırılarak 400 bin TL’ye yükseltildi.