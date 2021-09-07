banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da suya zam geldi
İstanbul'da suya zam geldi
Bitcoin'de inanılmaz düşüş
Bitcoin'de inanılmaz düşüş
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Disipline sevk edilen Tanju Özcan: ''Sürpriz oldu''
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek

Yangından dönerken başka bir yangını daha söndürdüler

İzmir’de çıkan orman yangınını kontrol altına alan ekipler, dönüş yolunda başka bir yangınla karşılaşınca hemen müdahale etti. 2 dakika içinde yangına müdahale ederek kontrol altına alan yangın ekibi, 2 bin hektarlık ormanı yanmaktan kurtardı.

Çevre 07.09.2021, 18:18
Yangından dönerken başka bir yangını daha söndürdüler

İzmir’de çıkan orman yangınını kontrol altına alan ekipler, dönüş yolunda başka bir yangınla karşılaşınca hemen müdahale etti. 2 dakika içinde yangına müdahale ederek kontrol altına alan yangın ekibi, 2 bin hektarlık ormanı yanmaktan kurtardı.


İzmir’in Bayraklı ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangınına takviye olarak gelen Yenişakran Orman İşletme Şefliği’ne bağlı A80 numaralı orman yangın arazözü, yangının kontrol altına alınmasıyla yoldan tekrar döndüğü sırada Zeytindağ köyü yakınlarında blok ormanın içinden yükselen dumanı fark etti. Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede 2 dakika içinde yangına müdahale ederek kontrol altına alan ekip, 2 bin hektarlık ormanı yanmaktan kurtardı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangının şüphelisi olarak 18 yaşından küçük 2 çocuk hakkında ailelerinin nezaretinde işlem başlattı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0