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Yangından 1 gün önce doğan buzağı telef oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından 1 gün önce doğan ve yangın sırasında dumandan etkilenen buzağı, 17 gün sonra telef oldu.

Çevre 22.08.2021, 11:06
Yangından 1 gün önce doğan buzağı telef oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından 1 gün önce doğan ve yangın sırasında dumandan etkilenen buzağı, 17 gün sonra telef oldu.

Manavgat’a bağlı Karaöz Mahallesi’nde yaşayan Ali Yıldırım’ın yangından 1 gün önce doğan ve dumandan etkilenen buzağısı, 17 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İneğinin yangından 1 gün önce doğum yaptığını belirten Ali Yıldırım, “Buzağının doğumundan 1 gün sonra köyümüzde yangın çıktı. Yangında ineklerimin bulunduğu ahır yanarken, ineklerimizi ahırdan çıkararak yanmalarını önledik. Ne var ki yeni doğan buzağımız yangının dumanından etkilendi. 17 gündür yaşamasa için her şeyi yaptık. Ne var ki bugün yaşamını yitirdi” diye konuştu.

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