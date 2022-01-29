Yangında yüreği yanan köylüler, kar görünce oynadı

Yaz aylarında Marmaris’te yaşanan orman yangınında büyük hasar yaşayan Bayır Mahallesi sakinleri, yağan kar sonrası davullu zurnalı kutlama yaptı.

Temmuz ayının sonunda Marmaris İçmeler mevkiinde başlayan ve Bayır Mahallesini de etkisi altına alan orman yangınında 11 bin hektar ormanlık alan yanmıştı. Orman yangınından en fazla etkilenen yerleşim birimlerin Bayır Mahallesi sakinleri, salı günü gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası bayram etti.

Mahalle sakinleri uzun yılar sonra yağan kar sonrası yolda araçlarını durdurarak harmandalı zeybeği oynadı. Karda oynayan vatandaşlar bu anı cep telefonu ile çektikleri video ile kalıcı kıldı.