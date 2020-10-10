Yangında mahsur kalan kaplumbağaları böyle kurtardılar

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınında mahsur kalan iki kaplumbağa kurtarıldı. Birini itfaiye personelinin diğerini de vatandaşın kurtardığı kaplumbağalar, su dökülerek yeniden hayata döndürüldü.

Dün sabah saatlerinde Belen ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda arazöz ve itfaiye personeli ile müdahale sürerken alevlerin ortasında kalan hayvanlarda unutulmadı. Yangında İskenderun Belediyesi Başkanı Fatih Tosyalı ile birlikte yangın noktasına gelen bir belediye personeli alevlerin arasında kalan kaplumbağayı kurtardı. Eline aldığı kaplumbağaya su dökerek kendine gelmesini sağlayan Cemil Özdemir isimli belediye personeli, kaplumbağanın ayaklarında biraz tahribatın olduğunu söyledi. Yaralı hayvanı veterinere götüreceğini belirten Özdemir, "Tesadüf olarak yanan alanın içerisinde bir kaplumbağa gördüm. Kaplumbağa kendini kilitlemişti ve baya sıcaktı. Burada bulduğum sudan kendine gelmesini sağladım. Ayaklarında biraz tahribat var. Veteriner arkadaşımızı aradım tedavisi için kaplumbağayı bekliyor" dedi.

Mersin’in Erdemli ilçesinden yangın söndürme çalışmalarına destek için gelen itfaiye ekipleri yanan alanların içerisinde gördükleri kaplumbağaya su dökerek yeniden hayat verdi. Ateşlerin arasında kalan hayvanı suyla serinleten itfaiye personeli daha sonra da kaplumbağaya kendi elleriyle su içirdi. Hayvanı uzun süre serinleten itfaiye personeli, kendine geldiğini hissedince de kaplumbağayı güvenli bir bölgeden tekrar doğaya saldı.

Diğer yandan karadan müdahalenin devam ettiği yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan tekrar müdahale ediliyor.