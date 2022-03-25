Yangında küle dönen Tırazlı’da “yeşil mutluluk”

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yüzlerce hektarlık alanda etkili olan yangın sonrası bölgeye, ormanda bulunan tohumlara takviye olarak 1,5 ton tohum ekildi, 6,5 milyon adet de fidan dikildi.

18 Ağustos 2019’da İzmir’in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını sadece İzmir’i değil, tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu. Yüzlerce hektarlık alanı kül eden yangından sonra kolları sıvayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, geçen süre zarfında ormanda bulunan tohumlara takviye olarak 1,5 ton tohum ekti, 6,5 milyon adet de fidan dikimi yaptı. Alanın yeşile kavuşmaya başlamasına ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, “Şu anda Tırazlı’daki sahamızda bir metrekare bile boş yer yok. Her taraf ağaçlandırıldı” dedi.

Yangın kulesi de yenilendi

2019 yılında çıkan yangın söndürüldükten sonra, daha dumanlar tüterken orman mühendisleri tarafından sahada incelemeler yapıldığını kaydeden Derince, “Burada hangi teknik işlemler uygulanarak alanı yeniden orman haline getirebiliriz diye çalışmalar yaptık. Sahalar boşaltıldı, orman kesim işçilerimiz alana girdi. Ormanda bulunan tohumlar tabi olarak gençleştirildi. Tabi olarak gençleştirilmeyen yerler de sürüldü ve teraslar yapıldı, fidanlar dikildi. Şu anda Tırazlı’daki sahamızda bir metrekare bile boş yer yok. Her taraf ağaçlandırıldı. Bölgedeki yangın kulemiz de kısmen hasar görmüştü. Hem o kulemizi yeniledik hem de sahamızı yeşillendirdik” diye konuştu.

“Yavaş yavaş sürgün vermeye başlayacaklar”

Yanan alanlara dikilen fidanların orman fidanlıklarında üretilen fidanlardan oluştuğunu belirten Derince, “Fidanlar seçilerek bölgeye dikildi. Alana asli tür olan kızılçamları diktik. Yangın şeritlerine selvi, tıbbi aromatik bitki olarak lavanta, kekik dikildi. Bu fidanlar artık tutmuş vaziyette. Yavaş yavaş sürgün vermeye başlayacaklar. Bu sene yağış olarak bereketli bir yıldayız. Bu yağışların olması, ormanlarımıza ciddi manada katkıda bulunacaktır. Yağışlar nedeniyle memnunuz” sözlerine yer verdi.

Toplam 156 milyon fidan

İzmir’de 2001-2022 yılları arasında yanık ve boş alanlar olmak üzere 105 bin hektar sahada çalışma yaptıklarının da bilgisini veren Derince, şöyle devam etti:

“Toplamda 156 milyon fidan diktik. İzmirli hemşehrilerimiz endişe etmesin. Hiçbir orman parçası ranta, imara açılmaz. Yanan ve boş kalan yerler tamamen ağaçlandırılacaktır. Türkiye, ormancılık alanında dünyada destanlar yazıyor. Ağaçlandırmada Avrupa’da 1, dünyada 4.’yüz. Avrupa’da orman varlığını artıran ülkeler arasında Türkiye 1. durumda, dünyada da 6. sırada. Bu bağlamda ormancılar olarak sürekli ülkemizi yeşillendirmeye devam ediyoruz.”

“Hazır durumdayız”

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak geçen sene 6 helikopter, 1 uçak, 1 de idare helikopteri ile yangınlara müdahale ettiklerini söyleyen Derince, bu yıl uçak ve helikopter sayısının arttığını ifade etti. Derince, “Bu yıl yeni arazözlerimiz olacak. Yeni ekipler oluşturuyoruz. Bakanımızın açıkladığı gibi, yangın söndürmede çalışacak işçi istihdamı da yapılacak. İnşallah hiç yangın olmaz da olabilecek yangınlara karşı orman teşkilatı olarak hazır durumdayız. İnşallah daha yeşil, daha güzel bir Türkiye için hep birlikte çalışalım” dedi.

Orman Haftası etkinlikleri

Orman Haftası’na ilişkin yapılan etkinlikler hakkında da konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü, “1971 yılında FAO ve diğer çevre örgütleri tarafından 21 Mart, Dünya Ormancılık Günü olarak ilan edildi. Hafta boyu da Dünya Ormancılık Haftası olarak kutlanmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak çeşitli etkinlikler yaptık. Ağaçlandırma ve orman bilincini artırma adına okullarda ve sivil toplum örgütlerinde eğitimler verdik. Bölge müdürlüğü olarak bütün ilçelerimizde ağaçlandırma etkinlikleri yaptık. Okullarda ormancılığı anlatan tiyatrolar sergileniyor. Ayrıca bu seneye mahsus olmak üzere ‘Orman Vatandır Çanakkale Ruhu’ temasıyla belgesel yayınlandı. Bu filmi, İzmir’deki sinemalarımızda gösterime soktuk. Olumlu geri dönüşler aldık” ifadelerini kullandı.