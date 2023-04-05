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Yangın sonrası ortaya çıkan çöp ev temizlendi
KARABÜK'TE İKİ HAFTA ÖNCE YANGIN SONRASI ÇÖPLE DOLU OLDUĞU TESPİT EDİLEN EV BELEDİYE EKİPLERİNCE TEMİZLENDİ.
Çevre 05.04.2023, 16:36
Karabük’te iki hafta önce yangın sonrası çöple dolu olduğu tespit edilen ev, belediye ekiplerince temizlendi.
20 Mart 2023 tarihinde 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi’nde 4 katlı binanın son katında H.Ö.’nün oturduğu dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri evin çöple dolu olduğu belirlendi. Evin sağlık ve yaşam şartlarına uygun olmaması üzerine çöple dolu ev Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık iki saatlik çalışmayla temizlendi.