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Yangın helikopterleri Gemlik’e geldi

Orman yangınları ile mücadelede önemli role sahip yangın söndürme helikopterinin ilk grubu, Borusan Lojistik limanına geldi.

Çevre 04.07.2022, 14:57
Yangın helikopterleri Gemlik’e geldi

Orman yangınları ile mücadelede önemli role sahip yangın söndürme helikopterinin ilk grubu, Borusan Lojistik limanına geldi.

Gemiden indirilen ve tahliyesi tamamlanan helikopterlerin aparat montajı da liman sahalarında gerçekleştirildi. Helikopterler işlemlerinin tamamlanmasının ardından görev yapacakları bölgelere gönderilecek.

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