Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye’nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu y
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var".
Yangın helikopterleri Gemlik’e geldi
Orman yangınları ile mücadelede önemli role sahip yangın söndürme helikopterinin ilk grubu, Borusan Lojistik limanına geldi.
Çevre 04.07.2022, 14:57
Orman yangınları ile mücadelede önemli role sahip yangın söndürme helikopterinin ilk grubu, Borusan Lojistik limanına geldi.
Gemiden indirilen ve tahliyesi tamamlanan helikopterlerin aparat montajı da liman sahalarında gerçekleştirildi. Helikopterler işlemlerinin tamamlanmasının ardından görev yapacakları bölgelere gönderilecek.