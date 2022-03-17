Yanan ormanlık alanı şehit yakınları ve gaziler yeşillendirdi

Adana’da şehit yakınları ve gaziler, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle geçen yıl yanan ormanlık alana fidan dikerek hatıra ormanı oluşturdu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından bu yıl 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle fidan dikimi etkinliği yapıldı. Adana şubesi olarak Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda Sarıçam ilçesi Gökbuket köyü kavşağında 2021 yılı yaz ayında yanan ormanlık alana Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler ve ebediyete göçen gaziler adına fidan dikimi yapıldı. Dikimi ise şehit eşi, annesi, babası, çocukları ve gaziler yaptı.

Gökbuket köyü girişinde bulunan 2 dekar alana 55 fıstık çamı, 70 defne, 13 kurtbağrı, 100 oya, 30 kara servi ve 32 erguvan fidanı dikildi.

Derneğin Adana Şube Başkanı Muhammet Ali Bakır, “Nasıl ki şehadete eren yiğitlerimiz için ciğerimiz yanmışsa, yanan ormanlarımızda da aynı şekilde ciğerlerimiz dağlanmıştır. Bizler bu acılarımızı en azından taze fidanlarla yeniden geleceğimize umut olarak yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Fidan dikimine Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Erden Eren, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal, Adana Orman İşletme Müdürü Mesut Serter, Ağaçlandırma Şube Müdürü İlhan Köse, Sarıçam İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İhsan Genç ve çok sayıda yetkili katıldı.