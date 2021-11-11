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Yanan Demirciler orman alanında fidanlar toprakla buluştu

Kilis’te, 29 Temmuz’da yanan Demirciler köyündeki ormanlık alan için ağaçlandırma çalışmaları başladı.

Çevre 11.11.2021, 13:45
Yanan Demirciler orman alanında fidanlar toprakla buluştu

Kilis’te, 29 Temmuz’da yanan Demirciler köyündeki ormanlık alan için ağaçlandırma çalışmaları başladı.

Kilis merkeze bağlı Demirciler köyü ormanlık alanında çıkan yangının ardından, ormanlarda bugün fidanlar toprakla buluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, bir konuşma gerçekleştirdi. Kilis’te 2021 yılında 8 orman yangını olduğunu ifade eden Gümüş, konuşmasında, “Çıkan yangınlar söndürüldü. Yangınların içerisinde en büyüğü Demirciler köyündeki alanda çıktı. 29 Temmuz’da çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Valimizin talimatı ve bizzat katılımıyla 4 saat süren yoğun bir müdahale sonucu yangın söndürülmüştü. Alanda yangından zarar görmüş ağaçlar kesildi, kesilmeye de devam ediyor. Boşalan alanlar makine ile temizlendikten sonra fidan dikimine başladık. Şubat ayına kadar yanan bölgeyi ağaçlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

"Yangın koordinasyon ile söndürüldü"

Vali Recep Soytürk, 29 Temmuz’da saat 14.00 sıralarında Demirciler’de çıkan yangına anında müdahale edildiğini ifade ederek, “Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, çevre iller ve büyükşehir belediyelerinden gelen takviye ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarından tüm yetkililerin gayretli çalışmaları ile çok kısa sürede söndürüldü. Çevre köylerden yangını söndürmek için gelen vatandaşlarımız oldu. Emniyet ve jandarma toplumsal olaylara müdahale araçlarını (TOMA) görevlendirdik. Polisler, askerler ve komando tugayından askerlerimiz yangına müdahale etti. Yangın koordinasyon ile söndürüldü. Demirciler ve Gülbaba köyüne yangının sıçraması engellendi. Bugün de yanan yerleri fidanla buluşturmak için buradayız. İnşallah bu fidanlar bir an önce büyür” dedi.

Demirciler köyü kırsalında gerçekleştirilen orman fidanı dikim törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa demir, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile davetliler katılım sağladı.

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