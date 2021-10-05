Yanan ağaçlar kesilirken, yeniden filizlenen ağaçlara dokunulmuyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz’da başlayıp 5 Ağustos’ta kontrol altına alınan ve toplamda 13 bin 500 hektarlık orman ile tarımsal alanın yandığı yangın sonrası Orman Genel Müdürlüğünün yanan sahalar için çıktığı ihale sonrası kesim çalışmaları yapılmaya devam ederken yeniden filizlenen ağaçlara ise dokunulmuyor.

Marmaris’e 25 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi’nin yangında zarar gören ağaçlarını kesmek için görevlendirilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki 15 kişilik ekibin şefi Hasan Karabacak, "Buraya Zonguldak’tan geldim, maalesef ormanlarımız yandı. Biz de usulüne uygun bir şekilde ağaçları sanayilik bir hale gelecek şekilde kesiyoruz. Üretim için daha sonra kamyonları yükleyip nakliyatını gerçekleştiriyoruz. Bu ağaçlar orman depolarına ve gerekli entegre tesislerine gidiyor. Hangi ağaçların kesileceğine Orman İşletme Müdürlüğü karar veriyor. Burası olağanüstü bölge olduğu için, şu anda yeşeren yani gelecek vadeden kurumayacak şekilde olan ağaçları bırakıyoruz. Kurumuş, yani artık yaşamını yitirmiş ağaçları ise temizlemek üzere kesiyoruz’’ dedi.

Yeşillenen hiçbir ağaca zarar vermediklerini belirten işçiler ise, yanan ağaçlarda yeniden bir hayat belirtisi olsa dahi, o ağaçlara dokunmadıklarını ve herhangi bir işlem yapmadıklarını belirtti.

47 yıllık orman mühendisi 70 yaşındaki Mehmet Kasar, yeni fidanların dikilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dikmeden bu iş olmaz. Bakım ormanı olur, gösteriş ormanı olur. Tarlayı sürmeden buğday olmayacağı gibi, buraların temizlenmeden orman olması da zor. 16 yıl Bayır bölgesinde orman işletme şefi olarak görev yaptım, bu bölgeyi çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.