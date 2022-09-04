Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi Esenköy oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bu yaz başlayan yamaç paraşütü etkinlikleri büyük ilgi görüyor.

Adrenalin tutkunlarının yeni adresi Esenköy oldu. İlçede bu yaz başlayan yamaç paraşüt faaliyetlerine vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Beldenin yüksek tepelerinden eşsiz manzara eşliğinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü etkinlikleri turistlerin de ilgisini çekiyor.

Yamaç paraşütü eğitimcisi Emre İpek, Çınarcık ve Armutlu ilçesi arasında bu yıl yamaç paraşütü için bir yer arayışına girdiklerini ifade etti. Esenköy Belediyesi tarafından destek gördükleri için yamaç paraşütü faaliyetlerine bu beldede başladıklarını dile getiren İpek, “Esenköy yamaç paraşütü için çok uygun bir yer. Çok güzel de bir manzaraya sahip. Esenköy’de sportif havacılık uçuşları yapmaya başladık. Yamaç paraşüt pilotu eğitimi vermekteyiz. Kendi uçabilecek konuma gelene kadar yamaç paraşütü eğitimlerimizi veriyoruz. Yaz süresinde 600’ü aşkın uçuş oldu. Burası fazla bilinmeyen bir bölge için yüksek rakamlar” dedi.

İpek, orman içinden 30 dakikalık bir yolculukla yamaç paraşütünün yapıldığı 600 metre yüksekliğindeki tepeye çıktıklarını anlattı.

Yamaç paraşütü yapmak için heyecan duyan Büşra Kocaman ise, “Ölmeden önce yapılacaklar listesindeydi. Herkesi Esenköy’e yamaç paraşütü heyecanını yaşamaya davet ediyorum” dedi.