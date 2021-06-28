Yamaç paraşütü tutkunları Ordu’yu mesken tuttu

Ordu’ya gelen yerli ve yabancı paraşüt tutkunları 530 rakımlı Boztepe’ye çıkarak yamaç paraşütü yapmanın doyumsuz keyfini yaşıyor. Ulaşım kolaylığı açısından Türkiye’deki birçok pist arasında ön plana çıkan Boztepe, yamaç paraşütü tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Ordu tarihi ve kültürel dokusu, uçsuz bucaksız yeşillikleri, doğa harikası menderesleri, irili ufaklı şelaleleri ve doğal gölleri bünyesinde barındıran yaylarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği yatırımlarla turizm potansiyelini artıran Ordu yılın 12 ayı misafirlerini ağırlıyor.

Ulaşımı kolay, manzarası doyumsuz

Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken aktivitelerin başında ise yamaç paraşütü yer alıyor. Ordu’da şehir merkezinde bulunan ve teleferik ile ortalama 7 dakika gibi kısa bir sürede çıkış yapılan 530 rakımlı Boztepe, yamaç paraşütü yapmak isteyenlere doyumsuz bir keyif yaşatıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yamaç paraşütü yapılan alanlar arasında ulaşım kolaylığı açısından teleferik gibi büyük bir avantaja sahip olan Boztepe, paraşüt tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Uçuş sayıları her geçen gün artıyor

Bu kapsamda Ordu ile özdeşleşen yamaç paraşütü için çalışma gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, paraşütlerin kalkış yaptığı Boztepe pistinde önemli düzenlemeler gerçekleştirdi. Alanın büyütülmesi ve zeminin kauçuk malzeme ile kaplanmasının ardından kullanışlı ve elverişli bir alana kavuşan pist, paraşüt pilotlarının ise beğenisini kazandı. Yapılan düzenleme çalışmalarının uçuşlarda sağladığı kolaylık uçuş sayısını artırırken çok daha fazla kişinin yamaç paraşütü keyfi yaşamasına imkân sunuyor.

12 ay yamaç paraşütü yapılabiliyor

Boztepe yamaç paraşüt pistinde sezon açılışını gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, Ordu’nun turizm potansiyelini her geçen gün artırdıklarını söyledi. Yamaç paraşütü yapmak isteyenler için Ordu’nun önemli bir adres olduğunu ifade eden Suyabatmaz, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu’nun güçlü turizm potansiyellerini ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Boztepe’de bulunan yamaç paraşüt pistinde yaptığımız çalışmalarla bu pistimizi Türkiye’nin en iyi pistlerinden bir tanesi haline getirdik. Teleferik ile kolaylıkla Boztepe’ye ulaşımın sağlandığı, elverişli pist ile Ordu semalarında süzülmek şimdi çok daha keyifli. Ordu turizmde sadece yaz aylarında değil 12 ay boyunca yaylasıyla, deniziyle, yamaç paraşütü ve diğer tüm aktiviteleri ile ziyaretçilerini bekliyor” dedi.

Böyle zemine sahip pist Türkiye’de yok

18 yıldır yamaç paraşütü ile ilgilenen ve 5 yıldır tandem uçuşu gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu Soner Karaman, Ordu’nun yamaç paraşütü için çok uygun bir yer olduğunu söyledi. Boztepe pistinin uçuşlar için çok elverişli olduğunu da dikkat çeken Karaman, “Şehre bu kadar yakın, şehir üzerinde uçabileceğiniz, teleferik ile çıkılan ender yerlerden bir tanesi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından pistimizde yapılan iyileştirmelerle pistin eğimi yamaç paraşütü kalkışına uygun hale getirilirken zemin ise kauçuk ile kaplandı. Bu durum hem turistlerimizin uçuşuna kolaylık sağlıyor hem de malzemelerin zarar görmesini engelliyor. Bu zeminde bir pist Türkiye’de yok diyebilirim” diye konuştu.

“Yamaç paraşütü Ordu’nun aynası haline geldi”

Boztepe’te tandem uçuşlarına ev sahipliği yapan Yetkili Turizm Acentesi İşletmecesi Evren Ersoy, yamaç paraşütünün Ordu’nun aynısı haline geldiğini ifade etti. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiğini aktaran Ersoy, “Tam yetkili pilotlarımız eşliğinde gelen misafirlerimizi uçuruyoruz. Yamaç paraşütü son dönemde Ordu’nun aynası haline geldi. İl dışından yerli ve yabancı turistler yoğun olarak bölgemize gelerek yamaç paraşütü yapmak istiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e bu spora, bu faaliyete göstermiş olduğu büyük destekler için k çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yamaç paraşütü, paraşütle uçanlar kadar seyredenleri de görsel bir şölen oluşturuyor. Boztepe’yi ziyaret eden birçok yerli ve yabancı turist yamaç paraşütlerini fotoğraflamayı da ihmal etmiyor.