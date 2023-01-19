Yalova’nın içme suyu barajında inceleme

Yalova Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 20’lerin altına düşen Gökçe Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Yalova’nın günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nın son durumunu incelemeye AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir ve Devlet Su İşleri 13. Şube Müdürü Fehim Öksüz bir araya geldi.

Alternatif çözümler değerlendirildi.

Yapılan görüşme ve değerlendirmenin ardından Tutuk ile birlikte Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, YKSB Başkanı Demir ve Şube Müdürü Öksüz baraj sahasında incelemelerde bulundu. Termal İlçesi’nde bulunan baraj sahasını inceleyen ekip, ardından barajı besleyen Kurtköy Derivasyonu’nda da yerinde tespitlerde bulundu. Yapılan inceleme gezisinde alternatif çözüm önerileri ve alternatif kaynak önerileri de görüşülerek değerlendirildi.

Vatandaşa tasarruf çağrısı

Vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunan Tutuk, “Hava koşullarının mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla seyretmesi ve yağış olmaması nedeniyle barajımızda su seviyesi düştü. Vatandaşlarımıza suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunuyoruz. Su israfına karşı herkes dikkatli olmalı” dedi.