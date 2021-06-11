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Yalova’da müsilaj temizliği 353 metreküpe ulaştı

Yalova’da bugüne kadar toplam 353 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizliği yapıldığı bildirildi.

Çevre 11.06.2021, 20:04
Yalova’da müsilaj temizliği 353 metreküpe ulaştı

Yalova’da bugüne kadar toplam 353 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizliği yapıldığı bildirildi.

Marmara Denizi’nde müsilaj temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bugün 200 metreküp müsilaj toplandı. Daha önce de 153 metreküp müsilajın temizlendiği kıyılarda toplam 353 metreküp deniz salyası temizlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecer ve İl Müdürü Ümit Yılmaz, müsilajın yoğun olduğu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Topçular bölgesindeki çalışmaları inceledi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Hem atık gemisiyle hem de su gülleleriyle hem de belediyelerimizin vidanjörleriyle müsilaj temizliğimizi devam ettiriyoruz. Sayın Valimizin koordinesinde oluşturmuş olduğumuz koordinasyon merkezinden de görevli kurum ve kuruluşların desteğiyle birlikte anbean ilimizdeki müsülaj yoğunluğunu takip edip müdahalelerimizi ona göre yoğunlaştırdık” ifadesini kullandı.

Yılmaz, çevre illerden personel desteği alarak denetimleri sıklaştırdıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Tersanelerden başlayarak ilimizdeki su kaynaklarının hepsini atık su deşarjı yapan tüm noktalarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu zaman kadar 10 tane denetimimizi gerçekleştirdik. Yarın da hafta sonu 7/24 esasına bağlı olmak üzere hem müsilaj temizliğimizi devam ettireceğiz hem de denetlemelerimize ara vermeden devam edeceğiz.”
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