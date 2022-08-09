banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!

Yalova’da köylüleri illallah ettiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

Yalova’da köy merkezine gelerek kümeslere dadanan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çevre 09.08.2022, 11:30
Yalova’da köylüleri illallah ettiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

Yalova’da köy merkezine gelerek kümeslere dadanan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yalova merkeze bağlı Elmalık köyünde kümeslerine dadanan tilkiden illallah eden vatandaşlar durumu son çare olarak DKMP Yalova Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölge giden ekipler köy merkezine kadar inen tilki için bir kapan hazırladı. Yakalanan tilki ardından bölgeden uzaklaştırılarak geldiği tahmin edilen yaşam alanında serbest bırakıldı.

Tilkinin yakalanmasıyla köylüler rahat bir nefes aldı.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu