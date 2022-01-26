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Yalova’da karla mücadeleye 516 personel ve 86 araç katılıyor

Yalova Valisi Muammer Erol, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde şehir genelinde 516 personel ve 86 araçla karla mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi.

Çevre 26.01.2022, 15:20
Yalova’da karla mücadeleye 516 personel ve 86 araç katılıyor

Yalova Valisi Muammer Erol, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde şehir genelinde 516 personel ve 86 araçla karla mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi.

Erol, karla mücadeleyle ilgili bilgiler paylaştı. Erol, yazılı açıklamasında, AFAD koordinasyonunda, Karayolları, il Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, il ve ilçe Belediyeleri, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmaması gerektiğini ifade eden Vali Erol, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezimiz 24 saat esaslı teyakkuzda olup gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Çalışmalar 516 personel, 86 araç katıldı

Sahada 516 personelin görev yaptığını kaydeden Erol, 9 tuzlama-küreme, 3 küreme aracı, 9 grayder, 1 ekskavatör, 31 Kepçe küreme, 9 tuzlama çift kabin kamyonet, 3 traktör, 1 arozöz, 1 vidanjör, 7 kar bıçaklı tuz sericili kamyon, 1 vinç, 3 aracı, 2 arama kurtarma aracı, 1 6x6 amfibik araç, 3 pick-up, 2 tuzlama kamyonu ve 1 normal taşıtın çalışmalara katıldığını ifade etti.

Erol, şu ana kadar çalışmalarda bin 402 ton tuz kullanıldığını belirtti.

Kurtarma çalışmaları

Kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi veren Erol, Paşaköy mevkiinde karanlarıyla mahsur kalan 5 İtalya’nın AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını söyledi. Erol, yine Çiftlikköy ilçesi Kılıç köyü mevkiinde mahsur kalan iki yabancı uyruklu şahsın da ekipler tarafından kurtarıldığını anlattı. Erol, bir de donama tehlikesi geçiren köpeğin kurtarıldığını söyledi.

Yardımlar ve sağlık hizmetleri

300 tır şoförüne, 130 otobüs yolcusuna Yalova Belediyesi, Altınova Belediyesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği ve Beşir Derneği tarafından sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yapıldığını ifade eden Erol, 80 kişinin de barınma ihtiyacı karşılandı anlattı.

Erol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 80 ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı, 20 haneye kömür dağıtımı yapıldığını söyledi. Erol, Kar yağışı ve Kovid 19 sebebi ile dışarı çıkamayan 40 vatandaşın da market fırın ve eczane alışverişlerinin gerçekleştirildiği kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 204 hane ziyareti ile evde sağlık hizmeti götürülürken köyde ikamet eden 145 vatandaş da aşılandığını ifade eden Erol, Sugören’de ahır çökmesi sonucu açıkta kalan 23 hayvanın güvenli yere nakledildiğini de ifade etti.

Vali Erol, bir çok noktada yaban ve sokak hayvanlarına da yemleme çalışması yapıldığını sözlerine ekledi.

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