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Yalova’da balıkçıların oltasına yavru köpek bağlığı takıldı
Yalova’da kayıkla ava çıkan balıkçılar, oltaya takılan yavru köpek balığı yeniden de denize bıraktı.
Çevre 08.07.2022, 13:09
Yalova’da kayıkla ava çıkan balıkçılar, oltaya takılan yavru köpek balığı yeniden de denize bıraktı.
Kent merkezinden kayıkla denize açılan balıkçılar, avlandıkları sırada oltalarına yavru köpek balığı takıldı. Balığı kayığa çeken balıkçılar daha sonra çengeli çıkararak yavruyu yeniden denize saldı. Marmara Denizi’nde avlanan balıkçıların gün içinde oltalarına takılan ikinci köpek balığı olduğu öğrenildi.