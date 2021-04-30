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Yalova’da ailesini kaybeden yavru ayı, emin ellerde

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda ailesini kaybeden ve aç kalan yavru ayı, koruma altına alındı.

Çevre 30.04.2021, 21:56
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Yalova’da ailesini kaybeden yavru ayı, emin ellerde

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda ailesini kaybeden ve aç kalan yavru ayı, koruma altına alındı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Teşvfikiye bölgesinde vatandaşlar, ormanlık alanda yavru bir ayının gezdiğini görüp Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Şube Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, ailesini kaybeden ve aç kalmış 3 aylık ayıyı teslim aldı. Yemek ve su verilen ayıya ise köylüler tarafından ’Korona’ adı verildi. İlk muayenesi yapılan yavru ayı, Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde korumaya alındı.
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