Yalova’da 40 metreküp müsilaj toplandı

Yalova’da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor.

Daha önce yoğunluğun olduğu Taşköprü sahilinde çalışan ekipler, bugün 40 metreküp müsilaj topladı. Bölgede toplanan 40 metreküple, bugüne kadar il genelinde denizden alınan müsilaj miktarı 1662 metreküpe ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında devam eden çalışmalara Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katıldı. Topçular feribot iskelesi bölgesinde deniz yüzeyindeki müsilajlar atık kabul gemisine aktarıldı.