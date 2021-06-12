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Yalova’da 169 metreküp müsilaj denizlerden temizlendi

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj temizlik çalışmaları devam ediyor. Yalova’da temizlik kapsamında bugün 169 metreküp deniz salyası toplandı.

Çevre 12.06.2021, 17:39
Yalova’da 169 metreküp müsilaj denizlerden temizlendi

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj temizlik çalışmaları devam ediyor. Yalova’da temizlik kapsamında bugün 169 metreküp deniz salyası toplandı.

Yalova’da Marmara Denizi eylem planı çerçevesinde müsilaj temizlik çalışması devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bugün Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı’nda çalışma başlatıldı. Barınak çevresinde yapılan çalışmada 20 metreküp müsilaj temizlendi. Bunun yanı sıra Yalova kıyılarında gemiyle 80 metreküp, Aksa Fabrikası açıklarında 14 metreküp, Taşkörpü Belediyesi tarafından ise 55 metreküp müsilaj toplandı.

Bugün toplam 169 metreküp temizlenen Yalova’da, çalışmaların devam edeceği bildirildi.
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