Yalova Esenköy’de su samuru sürprizi

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan su samurunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Esenköy sahilinden karaya çıkan su samurunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını saklayamadı. Nadir olarak gözlemlenen su samurunu fark eden vatandaşlar durumu Esenköy Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından karadan alınan ve sağlıklı olduğu tespit edilen su samuru denize bırakıldı.