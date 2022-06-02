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Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen ‘YalovaEkoFest’te 10 bin eski oyuncak geri dönüştürülerek çocuklara dağıtıldı.

Çevre 02.06.2022, 12:12
Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen ‘YalovaEkoFest’te 10 bin eski oyuncak geri dönüştürülerek çocuklara dağıtıldı.

Yalova Belediyesi tarafından 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çevre festivali sona erdi. YalovaEkoFest’te geri dönüşüm ile yenilenen 10 bine yakın oyuncak etkinliğin son gününde öğrencilere hediye edildi. Yalova başta olmak üzere çevre ilçe, belde ve köylerden gelen 11 bin öğrenci, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde geri dönüşüm ile kazandırılan ürünlerin yer aldığı sergileri gezdi. Sergiler arasında yer alan ve büyük emekler verilerek tamir edilerek geri dönüştürülen oyuncaklar çocuklar tarafından en fazla ilgi gösterilen alan oldu. Birbirinden farklı oyuncakları gören çocuklar Yalova Belediyesi personelleri tarafından oluşturulan sergi hakkında bilgi aldı. Sergiyi ziyaret eden çocuklar, oyuncak hediye edilince büyük mutluluk yaşadı.

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