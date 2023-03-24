Yalova Altınova’da atık yemekler yüksek kaliteli mamaya dönüşüyor

Yalova’nın Altınova Belediyesi, bölgenin ilk ve en fazla üretim kapasitesine sahip sokak hayvanları mama üretim merkezini açmaya hazırlanıyor. 36 bin kişinin çalıştığı tersane bölgesinde atık yemeklerle besin değeri yüksek mama üreten Altınova Belediyesi Sefine Tersanesi ile yaptığı iş birliğiyle, bölgedeki hayvan severlere ücretsiz mama dağıtımında bulunacak.

Bünyesinde mama üretim, evsel atıkların gübreye dönüştürüldüğü kompost ve plastik ayrışma birimleri bulunan “Sıfırdan Başlıyoruz” Merkezinde incelemelerde bulunan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, üretim testleri tamamlanan sokak hayvanları mama üretim merkezinin tam kapasite ile tüm bölgeye hizmet vereceğini açıkladı. Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük tersane sanayi bölgesinin yer aldığı Yalova Altınova Belediyesi, firmalarla yaptığı özel iş birliği ile 36 bin çalışandan geriye kalan atık yemekleri yüksek teknoloji makineleri ve veterinerlerin özel reçeteleri ile besin değeri yüksek mamaya dönüştürüyor. Tüm testlerin tamamlandığını ve barınakta yer alan hayvanların mamaları büyük bir keyifle tüketmeye başladığını belirten Başkan Oral, “Can dostlarımızın en büyük ihtiyacını tüm besin değerleri ile yüksek kaliteye sahip mamalarımızla çözüyoruz. Özel olarak üretilen ve vakumlanan mamalarımız sadece barınak ve ilçemizde yaşanan sokak hayvanlarımıza değil, ilçemizde ve ilimizde yaşayan hayvan severlerimize de ücretsiz olarak paylaşacağız” diye konuştu.

Sanayicilere teşekkür

Yemek atıklarını bozulmadan kendilerine ulaştıran firmalara duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Oral, “Atıklarımızı can dostlarımız için ayıran ve bizlerle paylaşan Sefine Tersanemiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Güzel ilçemizde ve dünyamızda birlikte yaşıyoruz. Can dostlarımıza sahip çıkmaya birlikte devam edeceğiz” dedi.