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Yalova açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari gemiye 3 milyon 788 bin 628 TL idari para cezası uygulanarak, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Yalova açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari gemiye 3 milyon 788 bin 628 TL idari para cezası uygulanarak, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Çevre 18.05.2022, 10:09
Yalova açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari gemiye 3 milyon 788 bin 628 TL idari para cezası uygulanarak, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.