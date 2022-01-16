Yalnızçam’da kayak sezonu açıldı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Yalnızçam’da kayak sezonu başladı.

Ardahan’a 13 kilometre uzaklıkta çam ağaçları ile kaplı Yalnızçam Kayak Merkezi’nde yoğun yağış ardından kar kalınlığının yeterli düzeye ulaşması ile birlikte kayak sezonu törenle açıldı. Törene Vali Hüseyin Öner, protokol üyeleri ile çok sayıda kayak sever katıldı.

Kayak sporcularının gösterisi eşliğinde yapılan açılışın ardından vatandaşlar, kristal kar üzerinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner açılışta yaptığı konuşmada, son günlerde etkili olan kar yağışların ardından kentte kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Merkezin potansiyeli ve konumu itibariyle gelecek vadettiğini belirten Vali Öner, şunları kaydetti:

"Bugün sezonu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız Yalnızçam kayak merkezi ile yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmak. Teknik anlamda kayak merkezinde tüm çalışmalar tamamlandı. Yalnızçam Kayak Merkezini geleceğe hazırlıyoruz. Gelecekte daha çok turist ağırlamayı planlıyoruz. Tüm çalışmalarımız buna yönelik sürüyor."

Vali Öner ayrıca, merkezde kayak keyfi yaşayanlara güvenlik ve sağlık anlamında da sorunsuz hizmet verildiğini aktardı.

Norveç’te yapılacak olan gençler dünya şampiyonasına katılacak olan Ardahan’ın kayaklı koşudaki ilk milli sporcusu olan Dilan Demir, Yalnızçam Kayak Merkezinde şampiyonaya hazırlanıyor.

Kayak antrenörü Seyfullah Bayraktar, "Dilan U 20 bayanlar milli takımında yarışıyor. Ardahan’ın kayaklı koşu ve kayakta ilk milli sporcusu. 2019 yılındaki Anadolu yıldızlar liginde şampiyon oldu. Ondan sonraki 4 yıllık süreçte de milli takımda yer alıyor. Elde etmiş olduğu derecelerden dolayı milli olimpiyat tarafından takıma girmeye hak kazandı. Son olarak Erzurum Kandilli’de yapılan milli takım seçmelerinde kendi grubunda iki defa klasik ve paten tekniğinde ikinci olarak Norveç’te yapılacak olan Dünya gençler şampiyonası takımına girmeye hak kazandı. Şubat ayında da ülkemizi dünya şampiyonasında Norveç’te temsil edecek" şeklinde konuştu.