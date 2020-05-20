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"YALANCI KATİL BALİNA" EGE DENİZİN'DE

Gökçeada’nın 6 mil açığında nesli tükenme tehlikesi altında olan yalancı katil balinalar görüntülendi. Balinalar, Kuzey Ege’de ilk, Ege Denizi’nde ise 25 yıl sonra görüldü. 21 Ocak 2020’de oltayla avlanan balıkçı Uğur Özdemir, ilk defa gördüğü sekiz balinanın görüntülerini İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’na (TÜDAV) gönderdi.

"YALANCI KATİL BALİNA" EGE DENİZİN'DE

Gökçeada’nın 6 mil açığında nesli tükenme tehlikesi altında olan yalancı katil balinalar görüntülendi. Balinalar, Kuzey Ege’de ilk, Ege Denizi’nde ise 25 yıl sonra görüldü. 21 Ocak 2020’de oltayla avlanan balıkçı Uğur Özdemir, ilk defa gördüğü sekiz balinanın görüntülerini İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’na (TÜDAV) gönderdi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:46
2007 Okunma
"YALANCI KATİL BALİNA" EGE DENİZİN'DE

Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ayhan Dede, Doç. Dr. Arda M. Tonay, Doç. Dr. Onur Gönülal ve Dr. Ayaka Amaha Öztürk, bilimsel adı ‘Pseudorca crassidens’ olan yalancı katil balinaların 25 yıl sonra ilk defa Türkiye kıyılarında görüldüğünü, yazdıkları bilimsel makaleyle dünyaya duyurdu.

Tonay, yaptığı açıklamada dünyada 89 adet balina ve yunus türü olduğunu ve bunlardan sadece katil balinaların diğer deniz memelilerini yediğini, yalancı katil balinalarının ise çok nadiren bunu yaptığını söyledi.

Bu türün isminin 1800 yıllarda konulduğunu belirten Tonay, “O dönemdeki bilim insanları kafatasları katil balinalara çok benzediği için bu türe ‘yalancı katil balina’ ismini vermişler” diye konuştu.

Tonay, yalancı katil balinaların genellikle ılıman ve tropik denizlerdeki derin sularda yaşadığını anlattı ve “Yalancı katil balinaların son 30 yıldır tüm Akdeniz’de kaydı 20 taneden daha azdır. Ege Denizi’nde ise son 25 yıldır ve Kuzey Ege’de ilk defa yalancı katil balinalar kayıt altına alındı. Ege’nin en derin noktalarından biri Gökçeada’da, dolayısıyla derin suları seven türlerin bu bölgeyi ziyaret etmesi çok normal. Geçen hafta aynı türe ait bir grup İsrail ve Lübnan’da görüldü. Akdeniz’in biyoçeşitliliği açısından heyecan verici kayıtlar bunlar” ifadelerini kullandı.

‘DENİZCİLERİN GÖRÜNTÜLERİ GÖNDERMESİ ÖNEMLİ’

Bu tip kayıtları denizcilerin ve balıkçıların kendilerine ulaştırmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Tonay, “Bu hayvanlar nesli tehlike altında ve tamamen zararsız türler. Türkiye denizlerinde bazıları nadir de olsa 13 balina ve yunus türü gözlenebilir. Bu tip deniz memelisi gözlemleri, türlerin dağılımlarını anlamamız ve dolayısıyla koruma çalışmaları için çok önemli veri kaynaklarıdır” dedi. 

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