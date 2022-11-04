Yakutiye Köşk Barajı su tutmaya başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesinde çalışmaları tamamlanan Köşk Barajı’nın su tutmaya başladığını açıkladı.

Erzurum merkez ilçesi Yakutiye’de bulunan Köşk Barajı’nda çalışmaların tamamlanarak 3 Kasım itibarıyla su tutulmaya başlandığını söyleyen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, “Çalışmaları tamamlanan Erzurum Merkez Yakutiye Köşk Barajı’mızda çalışmaları tamamlayarak su tutmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun. Barajda depolanacak 583 bin metreküp su ile bin 770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır” dedi.

Kırsal kalkınmanın anahtarının depolama tesisleri ve sulama projeleri olduğuna dikkati çeken Akca, şunları aktardı:

“Temelden yüksekliği 41 metre ve su depolama kapasitesi 583 bin metreküp olan Yakutiye Köşk Barajı sayesinde inşallah bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 310 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir. Barajımızın Dadaşlar diyarı Erzurumlu hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”