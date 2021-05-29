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Yağmurla birlikte yunus sürüsü İstanbul Boğazı’na akın etti

Yağmurla birlikte İstanbul Boğazı’nda ortaya çıkan yunus sürüsü renkli görüntüler oluşturdu. Yunusların ve martıların oluşturduğu görsel şölen görenleri kendine hayran bıraktı.

Çevre 29.05.2021, 17:03
Yağmurla birlikte yunus sürüsü İstanbul Boğazı’na akın etti

Yağmurla birlikte İstanbul Boğazı’nda ortaya çıkan yunus sürüsü renkli görüntüler oluşturdu. Yunusların ve martıların oluşturduğu görsel şölen görenleri kendine hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılarına ardından Arnavutköy’de kısa süreli yağmur yağdı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı. Yağmurla birlikte İstanbul Boğaz’ında çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu. Martıların ve yunusların gösterisi izleyenleri adete mest etti. Yunuslar adeta dans ederek boğazdan geçti.
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