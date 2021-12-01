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Bakan Koca: "Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son
Sağlık Bakanı Koca, “Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.”
“Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak” deyimi gerçek oldu
SAMSUN (İHA) – Samsun’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bir süre sonra yağmurla karışık dolu yağışına çevrildi. Vatandaşlar yağmurdan kaçmak isterken doluya tutuldu.
Çevre 01.12.2021, 19:23
SAMSUN (İHA) – Samsun’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bir süre sonra yağmurla karışık dolu yağışına çevrildi. Vatandaşlar yağmurdan kaçmak isterken doluya tutuldu.
İlkadım ilçesinde aniden bastıran yağmur bir süre sonra doluya çevrildi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışıyla beraber otomobillerin üstleri bembeyaz oldu. Boncuk büyüklüğünde yağan dolu yağışı araçlara zarar vermedi. Dolunun yağmurun hemen ardından yağması akıllara o deyimi getirdi. "Yağmurdan kaçarken doluya tutulan" vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.