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Yağmur yağdı THY uçuşu gerçekleştiremedi

Türk Hava Yolları’nın (THY) Zonguldak Havalimanı’ndan İstanbul’ a yapılacak uçuşu, kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremedi.

Çevre 17.10.2021, 20:19 17.10.2021, 20:34
Yağmur yağdı THY uçuşu gerçekleştiremedi

Türk Hava Yolları’nın (THY) Zonguldak Havalimanı’ndan İstanbul’ a yapılacak uçuşu, kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremedi.

Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’na gelen ve İstanbul’ a uçuş hazırlığı yapan saat 1.:00’de kalkması gereken TK 2733 sefer sayılı uçak, yolcuları ile kötü hava şartları münasebetiyle Zonguldak Havalimanı’nda kaldı.

Zonguldak’tan İstanbul’a uçmak için bilet alan yolcular, saat 12.00’da kalkması gereken uçağın içinde 2 saat bekledikten sonra havaalanına geri getirilerek çay, kahve ikramında bulunuldu. Yine büyük mağduriyet yaşadıklarını söyleyen yolcular sosyal medyadan tepki gösterdi.

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