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Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı
İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA SONRASI GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN GÖKKUŞAĞI İSTANBULLULARI KARŞILADI. GÖKYÜZÜNDE BELİREN GÖKKUŞAĞININ RENKLİ GÖRÜNTÜSÜ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.
Çevre 30.10.2020, 18:00
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İstanbul’da etkili olan yağışlı hava sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı İstanbulluları karşıladı. Gökyüzünde beliren gökkuşağının renkli görüntüsü kendine hayran bıraktı.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren ara ara yağmur yağışı etkisini gösterdi. Yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Yağmurun ardından gökyüzünde oluşarak İstanbulluları karşılayan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.
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