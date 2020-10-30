banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
İzmir depreminde 12 kişi hayatını kaybetti
İzmir depreminde 12 kişi hayatını kaybetti
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Dolar yine rekorla başladı!
Dolar yine rekorla başladı!

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA SONRASI GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN GÖKKUŞAĞI İSTANBULLULARI KARŞILADI. GÖKYÜZÜNDE BELİREN GÖKKUŞAĞININ RENKLİ GÖRÜNTÜSÜ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.

Çevre 30.10.2020, 18:00
2
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı

İstanbul’da etkili olan yağışlı hava sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı İstanbulluları karşıladı. Gökyüzünde beliren gökkuşağının renkli görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren ara ara yağmur yağışı etkisini gösterdi. Yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Yağmurun ardından gökyüzünde oluşarak İstanbulluları karşılayan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:53
İkindi 15:42
Akşam 18:10
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Tottenham 6 11
6. Leeds United 6 10
7. Southampton 6 10
8. Crystal Palace 6 10
9. Wolverhampton 6 10
10. Chelsea 6 9
11. Arsenal 6 9
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 7 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3