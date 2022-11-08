Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Elazığ’da yağmur yağışı sonrası havanın açılmasıyla birlikte Hazar Gölü’nde ortaya çıkan ikili gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara sundu.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Elazığ’da, sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Yağış, kent merkezinde gün içinde belli aralıklarla etkisini sürdürürken, yağışın ardından Hazar Gölü’nde ortaya çıkan ikili gökkuşağı ise renk cümbüşü yaşattı. Eşsiz görsel sunan gökkuşağı, gölün manzarası ile birlikte görenleri kendine hayran bıraktı.

Öte yandan, hava durumu raporunda 7 kente sarı kodlu uyarı veren meteorolojinin son değerlendirmelerine göre; Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Şanlıurfa’da yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi.